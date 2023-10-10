Россия хочет ликвидировать пилота Ми-8: в ГУР высмеяли замысел врага

В России угрожают убить летчика Максима Кузьминова, который в августе перегнал вертолет Ми-8 в Украину. Подобные угрозы прозвучали в сюжете одного из российских пропагандистских каналов.

Ситуация еще раз продемонстрировала не только глупость, но и медленность российской пропаганды. Ведь оккупанты больше месяца размышляли, как правильно отреагировать на переход российского пилота на сторону Украины. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Замысел врага высмеяли

Как заметил Юсов, россияне поначалу вообще отрицали факт этого инцидента. Впоследствии враг заявил, что такой спецоперации не было и российский пилот с экипажем просто "заблудились", как и все другие оккупанты в Украине.

Лишь спустя некоторое время противник признал, что состоялась успешная украинская спецоперация и летчик добровольно перешел на сторону Украины, заняв публичную позицию.

Очень важно, что вся коммуникация с украинской стороны и со стороны пилота Максима Кузьминова происходит публично с открытыми лицами, с обнародованием целей, задач и результатов операции.

– заметил Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР МО, россияне показали сделанный на коленях ролик. Отметим, на видео люди в форме и с закрытыми лицами угрожают пилоту. Пилоту, прежде всего поступившему как офицер, который отказался выполнять преступные приказы и становиться военным преступником.

Так себе работа, если честно. Я бы в этом случае денег не платил, и выписал выговор людям, отвечающим за такое информационное противодействие,

– сказал Юсов.

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