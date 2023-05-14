Хотят походить на НАТО: россияне опозорились с новой формой для своих военных

Россияне не гнушаются воровать идеи у цивилизованных стран мира. В этот раз российское минобороны представило новую военную форму, являющуюся точной копией снаряжения НАТО.

Кроме этого, оккупанты оконфузились тем, что даже самостоятельно не могут сшить собственную одежду. За это это сделали швейные работники во Вьетнаме.

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В России показали новое снаряжение для своих солдат

Украинский журналист Юрий Бутусов получил несколько фотоснимков, на которых показан новый комплект полевой военной формы захватчиков. Эта одежда имеет схожую окраску с мультикамуфляжем военного снаряжения НАТО.

Россияне украли камуфляж формы у войск НАТО / Фото Юрия Бутусова:

Сама ткань содержит 100% полиамида – довольно дешевый синтетический текстиль, который добавляют фабрики для того, чтобы не тратить много качественной ткани на массовое производство одежды. Таким образом россияне в очередной раз показали свой "технологический прорыв" в военной сфере.

"Вторая армия мира" оказалась неспособна освоить ни свой вариант камуфляжа, ни сама сшить форму,

– подчеркнул Бутусов.

По данным журналиста, враг только недавно начал поставлять эту форму в свои войска. В частности, оккупанты на Донбассе уже получили несколько десятков таких комплектов.

Несмотря на это, в целом российская армия пока носит так называемый "болотный" цифровой камуфляж, отличающийся очень плохим качеством ткани и некачественным пошивом. Поэтому захватчики после нескольких месяцев ношения своего старого снаряжения выглядят достаточно ужастно.

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