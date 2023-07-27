Количество обстрелов Херсона уменьшилось: враг несет бешеные потери

После почти месяца интенсивных обстрелов Херсона враг существенно снизил количество своих атак. Вооруженные Силы действуют значительно эффективнее оккупантов, благодаря чему ситуация на правом берегу Херсонщины существенно улучшилась.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, успехи украинских военных заставили Россию снизить количество обстрелов.

Смотрите также ВСУ качественно превосходит российскую армию: как Украина вырывает инициативу на поле боя

Ситуация в Херсонской области

К сожалению, обстрелы правого берега Херсонщины все еще продолжаются. Но, по словам заместителя ОГА, их количество значительно уменьшилось в последние дни. Так, в течение 26 июля в Херсонской области никто не пострадал от обстрелов.

Это стало возможным благодаря профессиональности украинских военных, уничтожающих артиллерию врага в контрбатарейной борьбе.

В прошлом месяце склады с боеприпасами в Херсонской области неоднократно взрывались . По мнению обозревателей, это может быть причиной, почему Россия может испытывать нехватку снарядов в этом направлении.

"Враг несет значительные потери от ударов украинской артиллерии, которая целит по технике, составам и командным пунктам оккупантов", – рассказал Соболевский

Это происходит в условиях, когда оккупанты активно используют гражданских как живой щит, располагая свои позиции вблизи жилья местных. Они знают, что в таком случае ВСУ не будут атаковать их.

Что происходит на других участках фронта