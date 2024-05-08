В Запорожской ОВА рассказали, как россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях
Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Раньше нельзя было ступить без российского паспорта, а теперь – без воинского учета, который враг организовал на ВОТ.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что россияне способны мобилизовать сотни людей с оккупированных территорий. Даже несмотря на то, что большая часть выехала.
Интересно Идеология, которая подкреплена нефтегазовыми долларами, – майор ВСУ о мобилизации в России
Как происходит мобилизация
Федоров отметил, что россияне вместо слова "мобилизация" употребляют "призыв". Если в прошлые годы он не объявлялся на оккупированных территориях, то в этом году ситуация изменилась и исключений не существует.
Хотя Владимир Путин ранее обещал, что в "новых" областях, незаконно присоединенных к России, "призыва" не будет следующих пять лет. Но традиционно не сдержал сказанного.
В 2024 году нет никакого ограничения для временно оккупированных территорий. Поэтому наша территория полноценно будет подпадать под "призыв" наших жителей в армию России, чтобы покрыть запасы пушечного мяса,
– отметил глава Запорожской ОВА.
Как избежать мобилизации
По словам Федорова, единственная возможность избежать "призыва" – выехать с оккупированных территорий, и сделать это как можно скорее. Поскольку на данный момент ни один человек не может предоставить гарантий безопасности на ВОТ.
Есть несколько путей, как выехать с оккупированной территории:
- через Крым попасть в континентальную Россию. Далее два варианта: выезжать через Грузию или страны ЕС; вылетать в Молдову или Турцию;
- через Мариуполь, Новоазовск попасть в континентальную Россию. Далее три варианта: двигаться к Сумщине пункту пересечения Колотиловка и сразу попасть в Украину; выезжать через Грузию или страны ЕС; вылетать в Молдову или Турцию.
Последние новости с оккупированных территорий
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне уменьшили использование Крымского моста для перевозки военных грузов и техники. Уже в течение 3 месяцев по незаконному сооружению не курсировал ни один военный поезд. В то же время фиксируется мощное использование врагом гражданских грузовиков объемом примерно 40 тонн в военной логистике.
- Несколько дней назад в Ясиноватой и Авдеевке наблюдался "хлопок", который сопровождался огромными столбами дыма. Также жители Макеевки и Горловки видели в небе белые следы. Вероятно, это была работа печально известной российской "пе-ве-о". Сейчас ни оккупационные власти так называемой "ДНР", ни российские власти официально не сообщали, что произошло в ряде населенных пунктов Донецкой области.
- Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что оккупационная власть на Луганщине начала отбирать у родителей новорожденных детей, если у папы или матери нет паспорта России. Если это правда, то эти действия имеют признаки геноцида. Поскольку россияне нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.