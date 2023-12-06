Не только украинские сим-карты: как еще Россия пытается усовершенствовать иранские "Шахеды"

Британская разведка рассказала, как Россия усовершенствует иранские "Шахеды". В частности, оккупанты с середины 2023 года могли дополнить иранские дроны оружием, изготовленным на своих заводах.

Ранее Украина обнаружила в "Шахеде", которым атаковала Россия, украинскую сим-карту. Британская разведка сообщила, что это не единственные изменения, к которым прибегает враг.

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Как Россия модернизирует "Шахеды"

Разведчики напомнили, что в конце ноября 2023 года появилась информация, что сбитый российский дрон был оснащен украинской сим-картой и 4G-модемом.

Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации,

– объяснили в Минобороны Британии.

Они также отметили, что это может быть попыткой врагов ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, разведчики сообщили, что Кремль некоторые другие беспилотники типа "Шахед" выкрасил в черный цвет. Ночью это усложнило визуальную идентификацию дронов.

Британские разведчики отметили, что Россия все чаще использует "Шахеды" в массированных атаках, чтобы преодолеть украинскую ПВО, однако Украина продолжает успешно сбивать большинство из них.

Как Россия совершенствует "Шахеды"

В начале декабря эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал, что Россия достроила завод, где делают частичный сборник "Шахедов" Это позволяет им снизить нагрузку на Иран и увеличивать объем производства дронов.

Что касается украинских сим-карт, то их использование позволяет оккупантам продолжать полет "Шахеда" даже в случае заглушенного сигнала GPS или подмененных данных.

Кроме того, сообщали, что якобы оккупанты применили "Шахед" с термобарическим боеприпасом внутри. Военный эксперт Олег Жданов объяснял, что от такого дрона трудно укрыться. Ведь речь идет о взрывающейся смеси, которая детонирует, вызывает огромную температуру и волну, разрывающую внутренние органы человека.

В ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 48 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 41 враждебную цель.