Слова уже никто не слушал: зачем Россия устроила ядерные учения

Российский диктатор Владимир Путин планирует провести в Беларуси ядерные учения. Путин имеет целью показать, что он "не только говорит, но и действует".

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что такие заявления Кремля являются шантажом. Запад уже перестал реагировать на такие сообщения от Путина.

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Шантаж России

По словам Яковенко, такие учения являются признаком ядерного шантажа и целью Путина доказать, что это "не просто слова".

Я убежден, что все "крики" Путина, других политических деятелей России, пропагандистов являются шантажом, который Россия и российский телевизор выкладывает 24/7,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Запад перестал реагировать

По мнению Яковенко, очень хорошо, что Запад перестал на этот шантаж реагировать. Если раньше страны Запада резко на это реагировали и рисовали "красные линии", то сейчас этого нет.

"Понемногу западные политики начали стирать эти "красные линии" в своих головах и ядерный шантаж перестал работать. Именно поэтому решили (россияне – 24 Канал) подкрепить шантаж чем-то материальным. Я думаю, что это тоже не сработает", – отметил российский оппозиционный журналист.

Ядерный шантаж России: как реагирует мир

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что Путин блефует и не решится использовать ядерное оружие. Он заявил, что если Россия применит ядерное оружие, ее перестанут поддерживать те страны, которые сейчас ее поддерживают.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что сообщения о намерении провести Россией ядерные учения с российской стороны содержат "безответственную риторику". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал российские ядерные угрозы постоянной практикой Кремля. По его словам, реакция международного сообщества будет адекватной и правильной.