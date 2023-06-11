Россияне вдвое нарастили производство ракет, – полковник запаса ВСУ Роман Свитан

В последние несколько недель увеличилась интенсивность российских ракетных обстрелов. Это свидетельствует о том, что враг сумел наладить производство ракет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, большинство российских ракет производятся в городе Дубна, в 120 километрах от Москвы.

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Утилизируют старые ракеты и строят новые

Свитан выразил надежду, что украинские Вооруженные Силы смогут дотянуться до Дубненского машиностроительного завода. По крайней мере об этом свидетельствуют последние несколько попыток запуска беспилотников в этом направлении.

"Россияне нашли способ нарастить производство ракет. По меньшей мере, вдвое. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибры", Х-555. Параллельно они утилизируют и перегружают нашу систему ПВО старыми запасами советских ракет", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан об увеличении количества ракетных обстрелов: смотреть видео

Он добавил, что россияне используют советские ракеты Х-55 и ракеты для систем ПВО С-300, чтобы истощить украинскую систему ПВО и заставить использовать дорогостоящие противоракеты. Эти ракеты фактически сняты с вооружения и неточны, но причиняют определенный ущерб.

Что известно о последних ракетных обстрелах