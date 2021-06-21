Якобы из-за наводнения: Россия увеличивает количество своих военных в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны привлечь необходимые силы и средства для ликвидации. Это сделают, чтобы якобы побороть последствия наводнения.
Сергей Шойгу приказал нарастить группировку для помощи жителям Крыма. Об этом говорится в российских изданиях.
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Чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлекли примерно 21 тысячу человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства обратил внимание на необходимость заняться Крымом, который серьезно пострадал после наводнения.
Серьезно пострадала Ялта,
– сказал Песков.
Он отметил, что Путин поручил Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы помочь в уборке и ликвидации последствий там, где это нужно. Работы "по оказанию помощи" начали в 36 городах, пострадавших от непогоды.
Также Путин дал поручение главе Министерства чрезвычайных дел Евгению Зиничеву нарастить группировку спасателей, которые должны ликвидировать последствия наводнения.Отметим! Сильные ливни на полуострове затопили ряд городов. Из-за катастрофической ситуации оккупанты попросили помощи у Путина. Для преодоления катастрофических последствий непогоды привлекли военных.
Скопление войск России в Крыму известно
- Еще в апреле Россия начала стягиваить свои войска на оккупированный Крым под видом учений.
- Через некоторое время страна-агрессор заявила, что отводит войска, так как учения якобы закончились.
- Однако отвод происходит очень медленно. По словам президента Украины Владимира Зеленского, могут быть провокации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвела лишь примерно 12 тысяч из 100 тысяч военных.