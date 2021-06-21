Якобы из-за наводнения: Россия увеличивает количество своих военных в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны привлечь необходимые силы и средства для ликвидации. Это сделают, чтобы якобы побороть последствия наводнения.

Сергей Шойгу приказал нарастить группировку для помощи жителям Крыма. Об этом говорится в российских изданиях.

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Чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлекли примерно 21 тысячу человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства обратил внимание на необходимость заняться Крымом, который серьезно пострадал после наводнения.

Серьезно пострадала Ялта,

– сказал Песков.

Он отметил, что Путин поручил Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы помочь в уборке и ликвидации последствий там, где это нужно. Работы "по оказанию помощи" начали в 36 городах, пострадавших от непогоды.

Также Путин дал поручение главе Министерства чрезвычайных дел Евгению Зиничеву нарастить группировку спасателей, которые должны ликвидировать последствия наводнения.

Скопление войск России в Крыму известно

Еще в апреле Россия начала стягиваить свои войска на оккупированный Крым под видом учений.

Через некоторое время страна-агрессор заявила, что отводит войска, так как учения якобы закончились.

Однако отвод происходит очень медленно. По словам президента Украины Владимира Зеленского, могут быть провокации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвела лишь примерно 12 тысяч из 100 тысяч военных.