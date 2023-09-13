Следует усиливать контроль за экспортом: как Россия наращивает производство в условиях санкций

Санкции против России далеко не всеобъемлющие, но даже их страна-агрессор научилась обходить. Такая же ситуация и в КНДР, где запрещено ввозить практически все, кроме продовольственных товаров.

Несмотря на западные запреты, обе страны находят способы получения подсанкционных товаров. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что единственным источником торговли для Северной Кореи с другим миром является Китай.

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Как Запад может повлиять на Россию и КНДР

По Северной Корее возможности влияния достаточно ограничены, ведь страна находится под санкциями очень давно. Однако еще во времена правления отца Ким Чен Ина было много сообщений о западном алкоголе, сырах и других продуктах, которые привозили в КНДР. Все они шли через Китай.

Россия быстро идет по тому же пути, но у нее еще есть Индия, Турция и некоторые другие страны, которые активно с ней торгуют и через них как раз и попадают подсанкционные товары,

– рассказал политолог.

Владимир Фесенко объяснил, как Россия обходит санкции: смотрите видео

Следует усилить экспортный контроль

Россия приспособилась к санкциям и нашла схемы их обхода. Поэтому первый и определяющий путь экономического давления на Россию – усиление экспортного контроля, потому что, к сожалению, он работает недостаточно.

Следует усиливать экспортный контроль за компаниями, поставщиками и странами, помогающими России обходить санкции. Надо строить фактически новую систему усиления экспортного контроля, ведь другого варианта нет, потому что говорится об угрозе безопасности не только для Украины, но и для США.

– подчеркнул Фесенко.

Путин и Ким Чен Ын в сложной ситуации

Даже пропагандистские комментаторы сегодня с горечью признают, что если Россия ищет друзей среди самых одиозных диктаторов мира, то в империи что-то идет не так. По словам политолога, стопроцентного эффекта от санкций не будет, но определенное влияние все-таки есть. Северная Корея в очередной раз на грани голода, поэтому, по всей вероятности, поставка продовольственных товаров – одна из договоренностей между двумя диктаторами.

Они экономят на жизни и здоровье своих граждан, но в то же время хотят больше современного оружия. Хотят, в космос, но не с мирными целями, а чтобы получать разведывательную информацию и использовать ее как угрозу для своих соседей,

– подчеркнул Фесенко.

Встреча Путина и Ким Чен Ын – это диагноз обеим режимам, которые находятся в сложной ситуации, но хотят помогать друг другу и своим сотрудничеством пытаются шантажировать цивилизованный мир.

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