Полгода без "Калибров": что задумала Россия

С 25 сентября 2023 года российские войска не применяли массово КРМБ "Калибр". Именно 25.09.2023 был нанесен последний ракетный удар этим оружием по Одесской области в количестве 12 ракет. 11 из них тогда сбили силы ПВО.

Сколько "Калибров" накопил враг

После этого россияне очень редко наносили удары в минимальном количестве 3 – 4 ракеты.

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Однако это не повод расслабляться. Провал атак этими ракетами не говорит, что они закончились или что нет производства. Как раз наоборот.

Как отметил накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, ракет "Калибр" у врага есть больше чем Х-101/555/55. Это абсолютная правда. Вот только глава ГУР не назвал количество. Но это не сложно. В среднем ВПК России способен изготавливать 1 – 1,5 ракеты "Калибр" в сутки в полном, боеспособном составе.

С 25 сентября 2023 года по 25 марта 2024 года у россиян накопление "Калибров", только благодаря производственным мощностям, может составить более 300 единиц. То есть с учетом применения Х-101/555 морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных.

Напомню, за вторую половину марта 2024 года оккупанты применили по Украине 133 ракеты Х-101/555/55 или потенциал производства двух месяцев.

С другой стороны, есть несколько причин неприменения КРМБ "Калибр", которых больше чем Х-101/555/55.

Почему россияне не применяли "Калибры"

Во-первых, после бегства Черноморской флотилии в Новороссийск из Севастополя, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

Сейчас продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы в Сухарной Балке на материк – в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевской, Краснодарского края. Причем вражеское командование всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики.

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Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надежность при столь интенсивном применении ракет. Особенно ресурс был изношен в 2022 году – первой половине 2023 года.

Неудивительно то, что неоднократно бросались в глаза нечетные пуски, хотя пусковых парное количество. Например, когда регулярно с подводных лодок проекта "Варшавянка" с 4 пусковых установок запускали по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков чрезвычайной ситуации.

Также сами корабли от частых стартовых импульсов получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые так же влияют на устойчивость.

Поэтому не удивлюсь, если увижу, как оккупанты внутренними водами России пытаются переправить в Черное море носители КРМБ "Калибр" из других флотов, а эти отправить на ремонт.

Россияне через какое-то время все же вернутся к практике ударов "Калибрами", особенно с учетом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.