Скільки "Калібрів" накопичив ворог

Після цього росіяни дуже рідко завдавали удари в мінімальній кількості 3 – 4 ракети.

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Однак це не привід розслаблятися. Провал атак цими ракетами не говорить про те, що вони закінчилися або що нема виробництво. Якраз навпаки.

Як зазначив напередодні голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов, ракет "Калібр" у ворога є більше ніж Х-101/555/55. Це абсолютна правда. Ось лише голова ГУР не назвав кількість. Але це не складно. У середньому ВПК Росії здатний виготовляти 1 – 1,5 ракети "Калібр" на добу у повному, боєздатному складанні.

З 25 вересня 2023 року по 25 березня 2024 року у росіян накопичення "Калібрів", тільки завдяки виробничим потужностям, може становити понад 300 одиниць. Тобто з урахуванням застосування Х-101/555 морських КРМБ "Калібр" в резерві більше, ніж крилатих авіаційних.

Нагадаю, за другу половину березня 2024 року окупанти застосували по Україні 133 ракети Х-101/555/55 або потенціал виробництва двох місяців.

З іншого боку, є декілька причин незастосування КРМБ "Калібр", яких більше ніж Х-101/555/55.

Чому росіяни не застосовували "Калібри"

По-перше, після втечі Чорноморської флотилії до Новоросійська з Севастополя на новому місці базування досі не облаштована інфраструктура для обслуговування та зберігання КРМБ "Калібр".

Наразі триває активне вивезення КРМБ "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази у Сухарній Балці на материк – у 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин у Натухаєвському, Краснодарського краю. Причому вороже командування всіляко форсує процес облаштування всієї необхідної інфраструктури та логістики.

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По-друге, відзначається зношування пускових на носіях КРМБ "Калібр". Часте застосування цих ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність за настільки інтенсивного застосування ракет. Особливо ресурс був зношений у 2022 році – першій половині 2023 року.

Не дивно те, що неодноразово впадали в очі непарні пуски, хоча пускових парна кількість. Наприклад, коли регулярно з підводних човнів проєкту "Варшав'янка" з 4 пускових установок запускали по 3 ракети. Одна з секцій не заряджалася через зношування та ризики надзвичайної ситуації.

Також самі кораблі від частих стартових імпульсів отримали низку внутрішніх пошкоджень корпусів, які так само впливають на стійкість.

А тому не здивуюся, якщо побачу, як окупанти внутрішніми водами Росії намагаються переправити в Чорне море носії КРМБ "Калібр" з інших флотів, а ці відправити на ремонт.

Росіяни через якийсь час все ж повернуться до практики ударів "Калібрами", особливо з урахуванням зменшення накопиченого запасу Х-101/555 та прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська.