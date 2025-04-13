Россия в Сумах убила целую семью Мартыненко

После российского обстрела Сум в Вербное воскресенье погибло много людей. Как стало известно, среди них и целая семья Мартыненко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост учебного заведения.

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Что известно о погибшей семье Мартыненко в Сумах

Страшную весть сообщили в Старосельском лицее. Там указали, что Максим был шестиклассником.

С соболезнованиями в сердцах... Коллектив учителей, работников и учащихся лицея глубоко скорбит по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой,

– говорится в сообщении.



Семья Мартыненко, которую убила Россия 13 апреля 2025 в Сумах / Фото со страницы Старосельского лицея