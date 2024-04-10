Спецслужбы не спят: как Россия под прикрытием вербует белорусскую молодежь в университетах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко взял курс на тотальную милитаризацию страны. Не исключением в его плане являются также белорусские студенты.

В частности в Белорусско-Российском университете в Могилеве откроется военная кафедра. Всего в Беларуси есть около 16 таких военных департаментов, которые на базе обычных университетов готовят кадры для силового блока режима Лукашенко.

Читайте также Лукашенко хочет отомстить Путину: разговор с Березовцом о подготовке Беларуси к войне

Стоит отметить, что интерес, вызванный открытием военной кафедры на базе Белорусско-Российского университета, не является безосновательным. Как стало известно 24 Каналу из собственных источников, обучение в этом заведении интегрировано с российской системой образования. Фактически это означает, что и министерство обороны России, и другие вражеские спецслужбы будут иметь доступ к информации о студентах.

Лицензия Белорусско-Российского университета / Фото источников 24 Канала

Спецслужбы вербуют новые кадры

Вероятно, одной из главных задач этого структурного подразделения университета будет вербовка молодых кадров для российской разведки. Граждане Беларуси все еще могут путешествовать по миру и таким образом проводить диверсионные операции под легендированием российской разведки. Как вывод, Россия будет причастна к таким операциям только через третьих лиц, а следы будут приводить в Беларусь.

Реестровая выписка по Белорусско-Российскому университету / Скриншоты источников 24 Канала

Участие Беларуси в войне: последние новости