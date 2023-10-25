Бойцы сталкивались с россиянками на фронте, – офицер ВСУ о вербовке женщин в оккупационную армию
Появилась информация, что россияне начали вербовать женщин на войну против Украины. Им предлагают пройти обучение и присоединиться к отрядам снайперов или стать операторами беспилотников. Российские СМИ утверждают, что о наборе женщин объявила частная военная компания "Редут".
Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что враг неоднократно нарушал правила и обычаи ведения войны. К примеру, россияне активно использовали для боевых действий граждан других стран.
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Воюют ли на фронте россиянки
Уже неоднократно сообщалось, что оккупанты привлекали к войне в Украине граждан стран Центральной Азии, Латинской Америки. Противник делал это через подкуп, угрозы, шантаж. К примеру, представителей Кубы или Непала незаконно использовали для войны. Людей обманом вербовали и заставляли воевать на стороне России.
Что касается женщин и несовершеннолетних в подразделениях, то об этом сегодня пишут российские оппозиционные издания. Журналисты имеют возможность изучить эти факты.
Мне лично не приходилось сталкиваться с женщинами в российских подразделениях, но у наших военнослужащих был такой опыт и они подтверждают, что это происходит, к тому же регулярно,
– рассказал Тарас Березовец.
Россиянки, в том числе являются и снайперами, с этим также сталкивались, но неизвестно, каков их процент в подразделениях. Оккупанты испытывают недостаток квалифицированных военнослужащих, поэтому, возможно, вербовка продолжится и женщин будут привлекать еще больше.
Политтехнолог и офицер ВСУ рассказал о вербовке россиянами женщин: смотрите видео
Тарас Березовец отметил, что украинские спецслужбы отслеживают эту ситуацию. Фиксация таких случаев пригодится для международных судов.
Для нас не имеет значения, кто совершил те или иные военные преступления – мужчины или женщины. Перед законом все абсолютно равны,
– подчеркнул офицер ВСУ.
Он добавил, что возникают этические аспекты, когда к войне привлекают определенные категории людей, а также обратил внимание на то, что была информация о несовершеннолетних, которых используют россияне. Однако она нуждается в уточнениях.
Как россияне привлекают людей на фронт
- Оккупантам удалось завербовать для войны против Украины подразделения кубинцев. Старшему из них было 68 лет, а самому младшему только в марте 2023 года исполнилось 18. Когда их перевозили в Россию, то причиной визита указывали "туризм".
- Еще в сентябре разведка Великобритании сообщала, что россияне скрыто агитируют граждан Армении, Казахстана, Узбекистана воевать на их стороне Людям предлагают заработную плату и большой начальный платеж. Кроме агитации оккупанты используют шантаж. Так, узбекских мигрантов отправили в Мариуполь, где забрали паспорта и заставили присоединиться к российским войскам.
- Владимир Путин пытается привлечь к войне сербских наемников, ведь десятки сербов когда-то воевали в составе так называемых "днр" и "лнр". Кроме этого, по словам главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, уже известно о сотни африканцев, которых хочет использовать в войне Россия. Их завербовали вблизи пунктов расположения бывшего ЧВК "Вагнер" в Африке.