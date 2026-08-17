Россия вновь совершила атаку на портовую инфраструктуру Одесской области

В ночь на 17 августа Россия вновь осуществила атаку на портовую инфраструктуру Одесской области. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Что известно о атаке

К сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, из них 3 – госпитализированы, 1 – в тяжелом состоянии.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела возникли пожары, которые к утру уже полностью ликвидированы.

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Напомним, что в целом во время ночной атаки Россия задействовала 128 ударных БПЛА. По состоянию на 8:30 ПВО сбила/подавила 106 из них на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксированы попадания в 14 местах, а также падение обломков еще в 2.

В частности, известно о массированной атаке на Сумы. Попадания зафиксированы в жилом секторе и по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек.