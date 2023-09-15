Атакуя украинский аэродром, Россия впустила "Кинжал" на Тульскую область, – СМИ
Российский самолет МиГ-31к уронил ракету типа "Кинжал" на Тульскую область России. Это произошло тогда, когда российские захватчики пытались атаковать украинский аэродром на Ивано-Франковщине.
Кремль пытался атаковать наш аэродром 11 августа 2023 года. Однако, по данным местных телеграм-каналов, один из российских истребителей МиГ-31К просто "уронил" ракету якобы из-за нештатного износа системы.
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Россия сбросила "Кинжал" в Тульской области
Странно, но по всем признакам ракеты даже не искали. (Российские – 24 Канал) военные по привычке отчитались об успешном поражении всех целей, однако 12 сентября тульские агрономы поставили слова Конашенкова под вопрос. В полутора километрах от села Бирюловка тракторист заметил странный торчащий в земле объект,
– написали в телеграм-канале.
После этого к месту падения ракеты выехали все силовики области и позвали даже представителей завода-производителя Х-47М2.
Уже на месте коломенские инженеры из конструкторского бюро "Машиностроение" пришли к выводу, что невозможно транспортировать гиперзвуковую ракету "Кинжал" из Тулы и снова собрать. Поэтому ракету решили взорвать.
Далее российские власти эвакуировали 7 эвакуационными автобусами местных жителей. К процессу якобы привлекли несколько сот военных. Однако россияне сетовали, что им не разрешили взять с собой домашних животных.
В российской Тульской области взорвали "Кинжал": смотрите видео
Что известно об атаке на аэродром в Ивано-Франковской области
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что утром 11 августа российские захватчики нанесли удар по Ивано-Франковской области ракетами "Кинжал". Целью врагов был украинский аэродром в городе Коломыя.
- Известно, что тогда россияне выпустили ориентировочно четыре "Кинжала" из четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.
- Тогда наши военные сбили один "Кинжал" в Киевской области. Остальные три гиперзвуковых ракеты ударили недалеко от аэродрома.
- Украинские военные рассказали, что враг поразил объекты гражданской инфраструктуры, попадание одной из ракет в жилищный сектор. В результате удара россиян погиб ребенок, есть травмированы. К несчастью, Кремль убил 8-летнего мальчика.