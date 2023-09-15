Атакуя украинский аэродром, Россия впустила "Кинжал" на Тульскую область, – СМИ

Российский самолет МиГ-31к уронил ракету типа "Кинжал" на Тульскую область России. Это произошло тогда, когда российские захватчики пытались атаковать украинский аэродром на Ивано-Франковщине.

Кремль пытался атаковать наш аэродром 11 августа 2023 года. Однако, по данным местных телеграм-каналов, один из российских истребителей МиГ-31К просто "уронил" ракету якобы из-за нештатного износа системы.

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Россия сбросила "Кинжал" в Тульской области

Странно, но по всем признакам ракеты даже не искали. (Российские – 24 Канал) военные по привычке отчитались об успешном поражении всех целей, однако 12 сентября тульские агрономы поставили слова Конашенкова под вопрос. В полутора километрах от села Бирюловка тракторист заметил странный торчащий в земле объект,

– написали в телеграм-канале.

После этого к месту падения ракеты выехали все силовики области и позвали даже представителей завода-производителя Х-47М2.

Уже на месте коломенские инженеры из конструкторского бюро "Машиностроение" пришли к выводу, что невозможно транспортировать гиперзвуковую ракету "Кинжал" из Тулы и снова собрать. Поэтому ракету решили взорвать.

Далее российские власти эвакуировали 7 эвакуационными автобусами местных жителей. К процессу якобы привлекли несколько сот военных. Однако россияне сетовали, что им не разрешили взять с собой домашних животных.

В российской Тульской области взорвали "Кинжал": смотрите видео

Что известно об атаке на аэродром в Ивано-Франковской области