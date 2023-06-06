Россия во второй раз обстреляла аммиакопровод на Харьковщине: зафиксировали 6 прилетов
Источник:Харьковская ОВА
Российские оккупанты 5 июня атаковали аммиакопровод в Харьковской области. На следующий день произошла еще одна атака.
Обстрел был возле Масютовки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Оккупанты во второй раз обстреляли аммиакопровод на Харьковщине
В 21:21 Синегубов сообщил об очередной вражеской атаке.
Российские террористы во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле села Масютовка,
– отметил глава ОВА.
По его словам, по состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован. Ситуация в районе обстрела контролируется.
Что такое аммиакЭто ядовитый бесцветный газ, обладающий характерным резким запахом. В первую очередь аммиак раздражает глаза и дыхательные пути. Если человек вдыхает большую его концентрацию, он может отравиться. Среди симптомов отравления аммиаком – ускорение сердцебиения и пульса, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, покраснение и зуд кожи и так далее.
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Удар по аммиакопроводу в Харьковской области: коротко
- На Харьковщине 5 июня в результате очередного российского террористического обстрела произошла разгерметизация на аммиакопроводе Тольятти – Одесса. В области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации. Синегубов рассказал, что на месте работали все профильные службы.
- По словам главы Купянской городской военной администрации, угрозы для местных жителей не было. Однако обстрелы могут повториться, поэтому гражданским важно знать, что делать во время утечки аммиака.
- Директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол сообщил, что удар по аммиакопроводу пришелся именно на линию разграничения – прорыв случился недалеко от села Масютовка.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для эвакуации местных все готово. Людей вывезут, если будет такая необходимость. Однако ее пока нет.