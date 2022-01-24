Россия ввела боевые корабли на учения в Балтийское море

Россия отправила 20 боевых кораблей в Балтийское море. Они якобы будут участвовать в "плановых мероприятиях боевой подготовки".

Что известно о российских судах в Балтийском море

Катера и корабли Балтийского флота уже вышли в назначенные районы. Их объединили в несколько тактических групп.

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20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки,

– говорится в сообщении.

В рамках учений в составе тактических групп будут действовать:

тральщики,

малые корабли ракетные корабли,

ракетные катера.

Они будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

Ранее НАТО усилил присутствие в Балтийском море

Несколько дней назад НАТО отправил в Балтийское море нидерландский корабль HNLMS Rotterdam. Судно предназначено для осуществления вертолетных операций, поэтому оно будет наблюдать за ситуацией в регионе.

Заметим, корабль отправили из-за угрозы полномасштабного нападения России на Украину.

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