Россия выпустила по Харькову 9 ракет, есть пострадавшие: детали ночной атаки
Источник:Олег Синегубов
Российские военные в ночь с 30 на 31 марта атаковали Харьков. Оккупационные войска выпустили по городу сразу 9 ракет.
Враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. По предварительной информации, по городу было выпущено 9 ракет ЗРК С-300.
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Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе
В результате обстрела в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.
Также в результате ракетной атаки легкие ранения получили 3 человека. В госпитализации не нуждались.
Информация о взрывах в Харькове 30 марта появилась после 22:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове зафиксировали по меньшей мере 6 прилетов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что российские террористы обстреливают Харьков с территории Белгородской области.
Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона отметил, что сложно сказать, что было целью россиян во время обстрела, кроме террора мирных людей.
По его словам, российские ракеты попали в полупромзону Харькова и повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Он рассказал, что одна ракета попала между жилищным кварталом непосредственно в дорогу. Еще две ракеты разорвались в воздухе.
Также, как отметил Синегубов, была атака "Шахидами", частично попавших в инфраструктуру Укргаздобычи.
Там, где попали ракеты, была частично повреждена энергетическая инфраструктура, в том числе электросети. Глава Харьковской ОВА добавил, что все последствия оперативно ликвидировали и обещают быстро возобновить электроснабжение в регионе.
Россияне атаковали Харьковскую область
Также минувшей ночью враг совершил атаку "Шахидами" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы 2 гражданских мужчины 44 и 66 лет.
За прошедшие сутки враг обстрелял пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах.
В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянске, Двуречной, Стрелечьей и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Оккупанты атаковали Украину: что известно
- В Генштабе ВСУ утром 31 марта сообщили, что оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи войны, применяя тактику террора против мирных граждан нашего государства.
- Кроме обстрела Харькова, россияне для нанесения авиационных ударов задействовали 10 ударных БПЛА типа "Шахид-136", 9 из них уничтожили наши защитники.
- Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя атаку россиян, сказала, что враг сместил акцент на Север. На Юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб.