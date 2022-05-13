Россия выпустила по Украине уже более 2100 ракет, – Кислица в ООН

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 2100 ракет. Оккупанты уничтожали и жилые дома, и школы, и больницы.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, передает 24 канал.

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Еще в начале выступления Кислица подчеркнул, что представители российской делегации на Совбезе точно будут подсудимы в будущем. Они будут участвовать в суде по военным преступлениям, которые совершили оккупанты в Украине.

Каждый день россияне совершают новые преступления

Кислица вспомнил недавний авиаудар, который россияне нанесли по школе в Белогоровке Луганщины. Тогда погибли 60 мирных жителей – они просто скрывались от бомбежек.

Похожая ситуация случилась ночью 12 мая в Новгород-Северском на Черниговщине: там россияне разбомбили школу с самолетов, от чего 3 человека погибли, а 12 – получили ранения.

Дошло до того, что одна из русских ракет уничтожила музей украинского философа Григория Сковороды.

В своей доктрине он пропагандировал гуманистические идеи. На самом деле, нынешняя Россия слишком далека от гуманизма, – подчеркнул Сергей Кислица.

По его словам, россияне уже разрушили 126 учебных заведений, а повредили – аж 1509. Ужасно обращаются оккупанты и с обычными украинцами: захватчики цинично депортируют их в Россию.

По состоянию на 7 мая, по официальным данным, они принудительно вывезли в Россию 1 миллион украинцев. Среди них – 200 тысяч детей. В частности – 2 тысячи сирот. Кислица требует, чтобы агрессор срочно предоставил доступ к этим людям. Совбез ООН должен пустить в действие все механизмы для мониторинга этой ситуации.

Мы призываем ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста требовать от России немедленного и беспрепятственного доступа к этим детям, а также всем лицам, которые были вывезены из пострадавших районов Украины в Россию или временно оккупированных территорий, – заявил Кислица.