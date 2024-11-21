Россия запустила ракеты с Ту-95 по Украине, в регионах раздавались взрывы: хронология 1002 дня войны

21 ноября 2024, 08:16
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Автор: Виктория Кульженко

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города и улучшить свое положение на фронте. В то же время наши защитники мужественно держат оборону и дают врагу отпор.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 1002 дня. Обо всем, что происходит в этот день – читайте в тексте 24 Канала.

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08:05, 21 ноября

Утром враг массированно атаковал Днепропетровскую область

В Днепропетровской ОГА рассказали, что с раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информацию о последствиях уточняют.

Повреждено промышленное предприятие.

08:03, 21 ноября

Обновленная статистика потерь врага

Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
  • танков – 9 398 (+8),
  • боевых бронированных машин – 19 143 (+24),
  • артиллерийских систем – 20 731 (+50),
  • РСЗВ – 1 253 (+1),
  • средства ПВО – 1 003 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57),
  • крылатые ракеты – 2 756 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 745(+97),
  • специальная техника – 3 674 (+0).
08:02, 21 ноября

В Днепре прогремели взрывы.

08:01, 21 ноября

В нескольких областях Украины начались экстренные и аварийные отключения света

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.

Там заметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.

08:00, 21 ноября

На Полтавщине прогремели взрывы.

06:46, 21 ноября

В Ростове и области раздавались взрывы

Российские телеграм-каналы пишут, что взрывы раздавались в Ростове и в Ростовской области. Предварительно, они сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Конечно, россияне настаивают, что по целям работала противовоздушная оборона, однако такие заявления являются традиционными для врага.

06:45, 21 ноября

Россия продвинулась возле по меньшей мере 7 населенных пунктов

Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на утраченных ранее позициях. Российская армия продвинулась в ряде населенных пунктов Донецкой и Курской областей.

Также наблюдается непонятная ситуация в Ольговском лесу.

06:45, 21 ноября

Ракеты в воздушном пространстве Украины.

06:44, 21 ноября

Россияне подняли в воздух Ту-95

Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.

Бомбардировщики осуществили пуски ракет.