Россия запустила ракеты с Ту-95 по Украине, в регионах раздавались взрывы: хронология 1002 дня войны

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города и улучшить свое положение на фронте. В то же время наши защитники мужественно держат оборону и дают врагу отпор.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 1002 дня. Обо всем, что происходит в этот день – читайте в тексте 24 Канала.

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