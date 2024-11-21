Россия запустила ракеты с Ту-95 по Украине, в регионах раздавались взрывы: хронология 1002 дня войны
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города и улучшить свое положение на фронте. В то же время наши защитники мужественно держат оборону и дают врагу отпор.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 1002 дня. Обо всем, что происходит в этот день – читайте в тексте 24 Канала.
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В Днепропетровской ОГА рассказали, что с раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информацию о последствиях уточняют. Повреждено промышленное предприятие. Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: В Днепре прогремели взрывы. Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света. Там заметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина. На Полтавщине прогремели взрывы. Российские телеграм-каналы пишут, что взрывы раздавались в Ростове и в Ростовской области. Предварительно, они сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов. Конечно, россияне настаивают, что по целям работала противовоздушная оборона, однако такие заявления являются традиционными для врага. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на утраченных ранее позициях. Российская армия продвинулась в ряде населенных пунктов Донецкой и Курской областей. Также наблюдается непонятная ситуация в Ольговском лесу. Ракеты в воздушном пространстве Украины. Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты. Бомбардировщики осуществили пуски ракет.
Утром враг массированно атаковал Днепропетровскую область
Обновленная статистика потерь врага
В нескольких областях Украины начались экстренные и аварийные отключения света
В Ростове и области раздавались взрывы
Россия продвинулась возле по меньшей мере 7 населенных пунктов
Россияне подняли в воздух Ту-95
В Днепропетровской ОГА рассказали, что с раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информацию о последствиях уточняют.
Повреждено промышленное предприятие.
Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
В Днепре прогремели взрывы.
Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.
Там заметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.
На Полтавщине прогремели взрывы.
Российские телеграм-каналы пишут, что взрывы раздавались в Ростове и в Ростовской области. Предварительно, они сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов.
Конечно, россияне настаивают, что по целям работала противовоздушная оборона, однако такие заявления являются традиционными для врага.
Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на утраченных ранее позициях. Российская армия продвинулась в ряде населенных пунктов Донецкой и Курской областей.
Также наблюдается непонятная ситуация в Ольговском лесу.
Ракеты в воздушном пространстве Украины.
Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.
Бомбардировщики осуществили пуски ракет.