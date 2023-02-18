Не "пропустили": Жданов объяснил, как российские зонды смогли долететь до Киева
В небе над Киевщиной с утра 15 февраля заметили российские воздушные шары. Однако фиксировать их начали раньше, еще в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Кроме того, украинские защитники сразу начали сбивать российские зонды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Как российские зонды смогли долететь до Киева
Чтобы понять, почему некоторые воздушные шары долетели до Киевщины, нужно разобраться как они работают. Дело в том, что российские шары летят на небольшой высоте, поскольку враг надул их так, чтобы они не поднимались выше 500 метров.
Кроме того, на траекторию полета шара влияет давление и температура воздуха. Так, на определенных участках они могут подниматься или опускаться. То есть где-то в долине, где их еще подгоняет ветер, шары могут спокойно лететь и противовоздушная оборона не будет видеть их.
В то же время радиолокационные станции реагируют на угловые отражатели, которые оккупанты прицепили на воздушные шары. Однако только в том случае, если они попадают в зону видимости радара. Именно поэтому некоторые из них были сбиты на входе в Украину, некоторые на территории государства, а какие-то мы увидели над Киевской областью.
Нельзя сказать, что появившиеся над Киевом шары пропустили. Они долетели только потому, что являются тихоходными и малозаметными, а уже там ПВО смогла их обнаружить,
– заметил военный эксперт.
Кроме того, он добавил, что, возможно, таков был план Генштаба ВСУ. Так, военным могло быть необходимо сначала пропустить воздушные шары в определенных районах, а затем сбить.
Жданов объяснил, как российские воздушные шары долетели до Киева: смотрите видео
"Военные видят общую ситуацию и, возможно, радиолокационные станции где-то не включались из-за понимания, что кроме металлического углового отражателя на этом шаре ничего нет. Это обычный зонд, на который вместо пластиковой коробки, определяющей метеоусловия, прицепили угловой отражатель", – предположил военный эксперт.
Россия запускает зонды в Украине: что известно
- 15 февраля в Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за неизвестных объектов в воздухе. Ими оказались российские шары с отражателями. Известно, что над столицей Украины зафиксировали 6 зондов. Средства противовоздушной обороны отработали по всем целям.
- Военный эксперт Андрей Рыженко объяснил, что российские захватчики использовали шары, чтобы имитировать ложные воздушные цели. Таким образом, оккупанты пытаются выявить позиции украинского ПВО. Вражеские зонды можно легко обнаруживать через оптический канал и сбивать их.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще 14 февраля заявлял, что Россия запускает по Украине шары с отражателями. Однако он заверил, что нет причин для беспокойства, ведь они не несут опасности. Однако эти вещи нужно контролировать, потому что между ними может быть что-то серьезное.