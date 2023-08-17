Россия завладела крупнейшим урановым месторождением в мире: как это допустил Казахстан
Россия умело использует казахских олигархов и чиновников для продвижения своих интересов. Последней операцией она существенно укрепила свое положение на рынке, который и так приносит ей немалые дивиденды.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Он сетует, что крайне важный актив Казахстана отошел к стране-агрессорке из-за сговора казахских элит.
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Казахстан отдал России важный актив
"Росатом" приобрел потенциально крупнейшее месторождение урана в мире, расположенное в Казахстане. Впервые об этом соглашении стало известно еще в мае, однако только сейчас его официально подтвердила российская компания, не забыв при этом поблагодарить Путина.
Месторождение Буденовское, разработку которого начали только в 2021 году, приобрела канадская компания Uranium One, на 100% принадлежащая российскому монополисту в ядерной энергетике. Часть этого месторождения была приобретена российскими олигархами еще в 2016 году, а в 2022 году Росатом получил в свое владение еще 49% акций месторождения.
Аблязов оценю рыночную стоимость этого месторождения в 16 млрд долларов. Однако бюджет Казахстана не получил за это соглашение ни копейки.
Как именно "Росатом" получил месторождение
Казахские СМИ и политики утверждают, что за получение 49% акций Буденовского месторождения "Росатом" заплатил около 1,5 млрд долларов. Для этого Россия купила предприятие "Степногорский горно-химический комбинат", принадлежавший семье Клебановых (связывающих с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым) и российскому миллиардеру казахского происхождения Василию Анисимову.
За сообщением Bloomberg, в течение последних лет из национальной компании "Казатомпром" уволилось значительное количество топ-менеджеров, выступавших против продажи Буденовского месторождения россиянам.
Согласно казахскому законодательству, "Казатомпром", на 75% принадлежащий государству, имел право на первоочередной выкуп 49% акций уранового месторождения. Соответственно, соглашение о передаче ценного актива России не могло состояться без письменного отказа государственной компании от своего права на выкуп актива.
"Росатом" закрепляет свое доминирование на рынке
Российский монополист - многопрофильная компания, торгующая обогащенным и необогащенным ураном, а также строящая и обслуживающая атомные электростанции. На нее работают сотни тысяч человек, а ее активы могут достигать 50 млрд долларов.
Это делает российскую государственную компанию одним из самых больших игроков в мире в области атомной энергетики. Благодаря получению огромного месторождения урана, его позиции в мире укрепятся еще больше.
Мухтар Аблязов о передаче России крупнейшему в мире месторождению Урана: смотрите видео
"Просто сейчас "Росатом" строит новые АЭС в Венгрии, Турции и Узбекистане. Каждый из таких проектов стоит миллиарды долларов и позволяет России усиливать свое влияние в этих странах", – убежден Аблязов.Важно! Украина призвала международное сообщество наложить санкции на Росатом после подготовки России к провокациям на Запорожской АЭС. Однако против этого выступили зависящие от российского ядерного топлива Франция, Венгрия и Болгария.
Неоднозначная политика Казахстана
- В начале 2022 года в Казахстане начались протесты против действий правительства и повышения цен на газ. Вместе с признанием ошибок и сменой правительства к протестующим применяли непропорциональную силу, а затем в страну даже ввели российские войска.
- После этого президент страны Касим-Жомарт Токаев увеличил свою власть в стране и одновременно начал публично дистанцироваться от Кремля, открыто оппонируя сторонникам сближения с Россией.
- В то же время, экономическое сотрудничество Казахстана и России не прекратилось. Более того, Астана является одной из стран, помогающих Путину обходить санкции Запада. Также журналисты неоднократно фиксировали перемещение по ее территории целых караванов грузовиков, идущих из Китая в страну-агрессорку.
- Ввиду этого трудно с уверенностью сказать, что казахская удачная действительно отказывается от российского вектора в своей политике. В этом случае скорее речь идет о сохранении присущей постсоветским странам "многовекторности" с попыткой увеличить свое сотрудничество с Китаем.
- В то же время казахский народ в своем большинстве поддерживает Украину в ее борьбе против захватчика. Этому способствует, в том числе и нередкие случаи расизма, которые случались в России в отношении выходцев из стран Азии, а также напряжение, возникшее в стране после того, как в нее начали массово переезжать беглецы от режима Путина.