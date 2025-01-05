Россиян в Курской области атаковали на нескольких направлениях, – ЦПД

В Курской области российскую армию атаковали на нескольких направлениях. Это работа Сил обороны по вражеским позициям на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко. До этого об атаках ныли сами оккупанты в сети.

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Андрей Коваленко рассказал, что в Курской области у россиян большие переживания, потому что они были атакованы на нескольких направлениях. По словам лейтенанта, это стало неожиданностью для них.

Силы обороны работают,

– лаконично резюмировал руководитель ЦПД.

О хороших новостях из Курской области написал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Россия получает то, что заслуживает.

До этого пропагандистские СМИ и "военные" писали, что ВСУ пошли в Курской области в наступление на северо-восток от Суджи в сторону Большого Солдатского. По словам оккупантов "прут они серьезно".

Кроме того, россияне писали о тяжелых боях вблизи населенного пункта Бердин в Курской области. Оккупанты отмечали, что "не исключается, что ВСУ попытаются начать наступление и на других направлениях" в этом регионе страны-агрессора.

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Также пропагандисты писали об "активной работе РЭБ" со стороны украинских военных и "атаке беспилотниками". К тому же оккупанты отметили, что в темное время суток ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги, а также наши бойцы активно применяют ракеты, поддерживая наступательные действия.

Кое-где российские "военные" писали и о "высадке украинского десанта" в Курской области. Также там имеются большие колонны техники.

К слову, Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 января рассказал, что ВСУ за 2 дня в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. По словам украинского лидера, эти потери являются ощутимыми для врага.