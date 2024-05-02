Едут за "халявой": россияне не понимают, что им пора бежать из Крыма

Временно оккупированный Крым до сих пор привлекает некоторых россиян как место для отдыха. Несмотря на то, что ракетные и дроновые атаки там происходят с завидной частотой, "туристов" привлекают низкие цены на жилье.

“Героям” так называемой “СВО” даже выделяют бесплатные путевки во временно оккупированный Крым. Председатель благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что россиянам безразлично на опасность, если можно получить что-то даром.

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Инстинкт самосохранения отсутствует

Из-за того в Крыму чуть ли не ежедневно раздаются взрывы, туда на отдых россияне не спешат. Поэтому пропагандисты решили хоть низкими ценами заманить туда людей. Кое-где цены на жилье упали до 50%, а для определенных категорий граждан отпуск может быть бесплатным.

В то же время не все боятся отдыхать на Крымском полуострове несмотря на опасность.

Я удивляюсь, как вообще это возможно. Многих отпугивает опасность, а многим – безразлично. Ну но это люди, которые живут в ежедневном риске, потому что их могут зарезать, сбить пьяные водители, или они выпьют какого-то спирта и отруяться. А халява – это мощная вещь. На "бесплатно" слетятся все,

– отметила Ольга Романова.

Вероятно, бесплатно свой отпуск в Крыму смогут провести участники так называемой "СВО". Кажется, это будет прекрасная возможность для других россиян на Крымском полуострове познакомиться с настоящими "героями" их страны.

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