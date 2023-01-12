Россияне атаковали поселок возле Херсона: снаряд попал в дом, мужчина погиб на месте

12 января 2023, 16:58
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Источник:

Херсонская ОВА

Оккупанты не прекращают атаковать Херсонщину. Они обстреляли мирных людей в поселке Янтарное.

Об этом 12 января рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"На Херсонщине россияне продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом", – написал руководитель ОВА.

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Янушевич отметил, что на месте вражеского попадания от полученных ран погиб 27-летний мужчина. Кроме того, ранение получила 47-летняя женщина. В настоящее время ее госпитализировали с осколочными ранениями. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Что происходит в Херсонской области: последние новости

  • На оккупированных частях Херсонщины захватчики запрещают гривны и ищут людей призывного возраста, чтобы заставить вступить в ряды оккупационной полиции.
  • Вечером 10 января россияне ударили по роддому в Херсоне. Там возник пожар. В момент атаки там находилась женщина с младенцем. Ранение получила работница родильного.
  • Также 10 января в Херсоне под окнами пятиэтажки разорвался вражеский снаряд. К сожалению, один человек получил ранения. Перед зданием образовалась огромная воронка.
  • Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин рассказал, что защитники атаковали корабль россиян на Днепре.

Автор: Марія Масюк