Россияне атаковали поселок возле Херсона: снаряд попал в дом, мужчина погиб на месте

Оккупанты не прекращают атаковать Херсонщину. Они обстреляли мирных людей в поселке Янтарное.

Об этом 12 января рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

К теме Подступы к Соледару усеяны трупами врага, когда мы получим Patriot: хронология 323 дня войны

"На Херсонщине россияне продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом", – написал руководитель ОВА.

Россияне убили мужчину

Янушевич отметил, что на месте вражеского попадания от полученных ран погиб 27-летний мужчина. Кроме того, ранение получила 47-летняя женщина. В настоящее время ее госпитализировали с осколочными ранениями. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Что происходит в Херсонской области: последние новости