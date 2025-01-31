Россияне атаковали исторический центр Одессы: есть разрушение возле элитной гостиницы

Россияне вечером 31 декабря ударили по Одессе с помощью баллистики. Под атакой оказался исторический центр города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Что известно об ударе по Одессе

Вечером Воздушные силы предостерегли о применении баллистического вооружения для Одессы. Защитники неба несколько раз предупреждали о скоростной цели из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Незадолго после этого в Одессе раздалось по меньшей мере 3 громких взрыва. В сети обнародовали кадры разрушений в результате атаки, видны повреждения возле элитной гостиницы "Бристоль" в центре города.

Позже начальник Одесской облгосадминистрации подтвердил, что разрушение зафиксировали в центре Одессы.

Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается. Прошу всех быть в укрытиях,

– говорится в сообщении Кипера.

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Последствия атаки на Одессу: смотрите видео

Россияне атаковали Одессу ракетами: смотрите видео

Детали относительно последствий атаки он пока не сообщил.

На месте удара есть разрушение: смотрите видео

Заметим, что по данным мониторинговых каналов, для атаки врагом были применены 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

Позже городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате вражеского удара. Сейчас их транспортируют в городские больницы, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте атаки работают соответствующие службы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой,

– рассказал мэр.

Также, по его словам, есть изменения относительно движения общественного транспорта. Отмечается, что троллейбусы 7 и 9 временно курсируют на железнодорожный вокзал.

Напомним, что это не в первый раз Россия атакует город ракетами. Например, еще в ноябре Россия нанесла баллистический удар по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе семеро полицейских. Еще более 40 человек получили ранения.