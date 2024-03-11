Сформируют резервы из мобилизованных: когда возможен пиковый момент наступательных действий россиян

Голосование на так называемых выборах президента России закончится 17 марта. Именно после этого Кремль может объявить всеобщую мобилизацию. Однако россияне, даже если наберут мобилизованных, вряд ли успеют быстро их подготовить, ведь не имеют соответствующего ресурса.

Поэтому как альтернативный вариант они могут усилить вербовку иностранцев в ряды российской армии. Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что Россия будет использовать любые способы, чтобы получить человеческий ресурс для войны.

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Воюют количеством

Также после так называемых выборов в России, по мнению Коваленко, обязательно пройдет мобилизация. Оккупантам понадобится примерно два месяца для того, чтобы полноценно сформировать резервы, новые подразделения.

Эти подразделения не будут достаточно подготовлены, но иностранцы, которые приезжают в Россию, тоже не имеют какой-то феноменальной подготовки. Россиянам не важно, какой уровень подготовки имеют мобилизованные, им важно количество. Они воюют именно количеством и продолжат вести войну не тактикой, стратегией или технологиями, а именно количеством,

– подчеркнул военный обозреватель.

Уже примерно в августе Россия будет иметь полностью готовые первые подразделения, резервы, которые сможет вводить в действие.

"Это катализирует наступательные действия, интенсивность боев по линии боестолкновения уже в конце августа – начале сентября 2024 года. К этому надо готовиться, поскольку это будет наиболее вероятный пиковый момент наступательных действий врага", – отметил Александр Коваленко.

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