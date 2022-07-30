"Казнили нациков": как россияне цинично радуются гибели украинских пленных в Еленовке

30 июля 2022 , 15:26
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Источник:

телеграм-канал Сергея Стерненко

Мирные россияне с 24 февраля не раз показали, что ничем не отличаются от своей армии убийц. В частности, граждане государства-агрессора поддерживают массовое убийство украинских военнопленных.

То есть россияне не против нарушения международных норм, обязывающих размещать военнопленных в безопасности. Напротив – они радуются из-за спланированного и жестокого убийства, поразившего мир.

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Этих не жалко, – россияне

В местных телеграм-каналах россияне пишут, что им совсем не жалко украинских защитников, которым их государство гарантировало безопасность. Напротив, они считают, что убийство военных, героически оборонявших свою Родину, – "это хорошо".

Для жителей россии главное, чтобы их армию мародеров и насильников "не зацепило". Хотя, российские солдаты сами себя умеют "зацепить". Они не раз стреляли в собственные руки или ноги, лишь бы отправиться домой.

Как россияне поддерживают кровавое убийство защитников Мариуполя / Скриншоты Сергея Стерненко

 

До этого убийство военнопленных цинично поддержало российское посольство. Дипучреждение нагло заявило, что бойцов полка Дениса Прокопенко нужно повесить. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал россию страной дикарей и террористов. Ведь ее посольство публично и на официальном уровне говорит об убийствах тех, кого должно было защищать международное право.

Ермак в очередной раз призвал мир признать россию государством-спонсором терроризма.

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Автор: Софія Мінджоса