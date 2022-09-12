На Херсонщине оккупанты думают, как сдаться в плен, такое настроение по всей линии фронта, – Хлань

Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Представитель ОК "Юг" отметила, что отдельные подразделения захватчиков даже настроены вести переговоры с украинскими защитниками.

В эфире 24 канала депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань подтвердил информацию. Он отметил, что это доказывает высокую степень дезертирства российских войск.

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Сергей Хлань рассказал, что из-за массовых побегов оккупанты начали использовать заградительные отряды кадыровцев. Тогда русские военные начали думать, как сдаваться в плен.

Мы видели такие случаи со стороны оккупантов на Николаевском направлении, где они поднимали белый флаг, сдаваясь в плен. Такие случаи уже были зафиксированы. Наши Вооруженные Силы уже начали брать в плен оккупантов и соответственно пополнять обменный фонд,

– акцентировал Хлань.

"Сейчас такое настроение абсолютно полностью по всей линии фронта на Правобережной части Херсона", – добавил военнослужащий ВСУ.

По его словам, оккупанты понимают, что отступать они не могут, потому что их расстреляют кадыровцы. Именно поэтому они используют 2 варианта:

Или прячутся в зданиях, оставленных нашими людьми, выехавшими на подконтрольные Украине территории.

Или просто массово пытаются сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.

При этом Сергей Хлань рассказал, что оккупанты пытаются налаживать транспортные артерии – переправы, понтонные мосты, паромные переправы, даже используют баржи.

То есть руководство оккупантов не теряет надежды наладить поставки оружия и усиление на правом берегу, ближе к линии фронта,

– сообщил Сергей Хлань.

"Я так понимаю, что указание москвы – любыми силами держать правобережье Херсонщины и держать линию фронта", – добавил он.

Однако, по словам депутата, личный российский состав понимает, что усилить линию фронта им не удастся.

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