Не изменились со Второй мировой войны, – Давыдюк объяснил, почему россиян нельзя пускать за границу

Россияне, бегущие в другие страны от мобилизации, преимущественно поддерживают политику Путина и войну против Украины. Поэтому цивилизованный мир, когда принимает граждан государства-оккупанта, способствует сохранению российского фашизма.

Более того, даже представители "российской оппозиции" по своим взглядам являются преимущественно имперцами. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Россияне не против войны

Эксперт отметил, что россиянам нужно закрыть доступ ко всем цивилизованным странам.

"Это надо делать начиная от ОАЭ, заканчивая Мексикой, США и т.д. Нередки случаи, когда бегущие от войны россияне сами желают смерти украинцам от ядерного оружия и говорят о том, что удар по Украине ядерным оружием – это способ для Украины отмывать деньги. И это нарратив, работающий в России", – объяснил обозреватель.

По его словам, в разных странах "многие 30-летние подонки", которые из-за такой примитивной теории "упрощают для себя объяснение миру".

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"Поэтому, чтобы этого не происходило – пусть остаются у себя в России и либо выходят против Путина и свергают режим, либо выходят против войны и "обрезают" ему военные амбиции, либо они становятся минудобрением для арбузов херсонских. Но убегать от войны и поддерживать Путина – это уже даже не лицемерие российских дезертиров и "уклонистов", – добавил политолог.

По его мнению, такая ситуация является лицемерием других государств, впускающих россиян на свою территорию.

Россияне не убегают от войны – они поддерживают войну, но не хотят стать ее жертвами. Они фанатеют как фашисты в 1939 году от побед гитлеровской армии – с этим надо бороться. Россияне должны сменить свое правительство и власть у себя,

– указал аналитик.

В то же время, он заверил, что даже большинство представителей российской оппозиции являются имперцами, которые желают уничтожения украинцев и критикуют Путина за то, что "он сидит на их месте".

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Когда цивилизованные страны "все поймут"

Давидюк убежден, что позиция цивилизованных стран по отношению к россиянам изменится только тогда, когда они увидят истинную сущность россиян.

Самое интересное, что эта сущность со Второй мировой войны не изменилась: как разграбили Краков, Варшаву, Будапешт, Прагу и страны Балтии, точно так они себя и сейчас ведут. Возможно, россияне стоят на пороге цивилизационных изменений. С этим путинизмом должен умереть как сталинизм, так и жажда убивать других,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, цивилизационный вклад в этом процессе должна внести не только Украина, но и страны Запада и Востока.

"В России все одинаковы: тот, что в Бучу пришел и тот, что в Дубай приехал. Фашизм – самая плохая крайность "черной стороны" человечности. Нельзя это прощать. Потому что сегодня россияне детей учат именно такому: что нужно воровать и убивать. Основа "русского мира" в том, что преступление без наказания – это сущность идеологии. Они хотят убивать и получать от этого удовольствие", – констатировал обозреватель.

По его мнению, вывод о россиянах и России должен быть политическим – из-за соответствующего политического решения отдельных стран.

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