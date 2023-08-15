Россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местных жителей

Уже больше полугода Запорожская АЭС находится под оккупацией России. Каждый день оккупанты увеличивают риск катастрофы на станции, игнорируя тревожные предостережения от мира.

Россияне готовят почву для осуществления очередной мерзости. Оккупанты планируют действовать по "накатанной". Сначала создать повод – сделать у себя какую-нибудь беду – обвинить в ней Украину – принять образ жертвы и признать за собой право на месть.

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Россия готовит провокацию на Курской АЭС

В руках Центра национального сопротивления оказалось письмо от "Комитета региональной безопасности Курской области" к мэру Курска Игорю Куцаку. В нем рассказывается, как правильно эвакуировать население в случае "потенциального применения противником оружия массового поражения по Курской области", в том числе на случай аварии на АЭС. Уже началась так называемая подготовка к эвакуации местного населения. Для этого местным властям приказали создать транспортный реестр.

Эвакуировать россияне планируют только от 21 до 57 тысяч человек, притом что население области составляет более миллиона человек, а самого Курска 435 тысяч. Однако будут спасать только избранных – 5 процентов от населения области.

"Спасенных" жителей в дальнейшем будут вывозить из Курска и его окрестностей на север области в населенные пункты: Железногорский, Большое Солдатское, Щигры, Горшечное.

Также в документе указаны сроки, когда эта подготовка к эвакуации должна быть завершена. Так, самой поздней датой является 26 октября 2023 года. До этого дня местные власти должны "изучить безопасные районы Курской области, составить акты изучения и получения ордеров на временное занятие жилых и нежилых помещений".

Оккупанты планируют провокацию на Курской Атомной электростанции / Фото ЦНС

Чего добиваются оккупанты

Все это может означать, что сами россияне намерены ударить по Курской АЭС и перебросить вину на Украину, вероятно, для того, чтобы оправдать в глазах мира свои будущие провокации на Запорожской АЭС или других украинских объектах.

Таким образом, они могут хотеть отвлечь мир от своего захвата ЗАЭС, мол, "вот теперь увидели, кто здесь на самом деле агрессор, а кто жертва".

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что Силы Обороны Украины проводят какие-либо операции исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции.

ЗАЭС под оккупацией России