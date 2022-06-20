Россияне готовятся к наступлению на Запорожье, – военный эксперт Жданов

Оккупанты действительно накапливают определенные силы на запорожском направлении. Российские захватчики все еще не оставляют надежд, что смогут собрать потуги на захват Запорожья.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что наши ВСУ каждый раз ломают планы врага, а еще раньше кафиры сняли часть войск с этого направления, чтобы усилить свои позиции в направлении Северодонецка.

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Стоит отметить также и новость о том, что за сегодняшний день наши защитники смогли отодвинуть фронт от Запорожья на целых 10 километров.

– добавляет Олег Жданов.

По словам военного эксперта, мы постоянно пытаемся сбить у врага наступательный потенциал и не дать им возможности перехода к наступательным действиям.

Что известно о тактических успехах ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях

В Американском институте изучения войны называют контратаки ВСУ успешными. Даже прогнозируют, что в ближайшие недели для российских кафиров будет еще большая угроза.

Из-за недавно прошедших контратак ВСУ россияне сосредоточили свои силы на том, чтобы удерживать оборонные позиции на Юге.

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По данным Генштаба, враг ужесточает системы ПВО в Херсонской области. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Военные аналитики сделали свой прогноз. Согласно ему локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей. В ближайшие недели это может еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне.

Что известно о контрнаступательных действиях Украины

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказывал, когда ВСУ смогут увеличить масштабы контрнаступления . Это самый ожидаемый процесс для каждого украинца. По словам Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.

Также генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал , что продвижение подразделений Вооруженных Сил Украины на Юге – это действительно титаническая работа, которую украинские военные выполняют отлично. Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевываются временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убеждал , что ВСУ уволят Херсон уже в скором времени. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели. Он сообщал, что украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже более 10 километров.

Полный разговор с военным экспертом Олегом Ждановым: смотрите видео