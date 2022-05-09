Россияне готовятся к наступлению на направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск
Источник:Генштаб ВСУ
Изюмское направление продолжает оставаться одним из самых горячих в Харьковской области. Оккупанты готовятся к наступлению сразу на двух направлениях.
Россияне ведут воздушную разведку
В пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские оккупанты пополняют материально-технические запасы на Изюмском направлении.
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Войска агрессора готовятся для проведения дальнейших наступательных действий в двух направлениях:
- Изюм – Барвенково;
- Изюм – Славянск.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, российские военные проводят воздушную разведку.
На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник ведет воздушную разведку,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Последние новости из Харьковской области
5 мая Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В ответ русские военные пробуют помешать нашим защитникам.
Вооруженные силы России усилили группировку на Харьковском направлении, однако не производят наступательных действий. Также в Генштабе ВСУ информировали, что возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.
Важно заметить, что российские военные продолжают цинично обстреливать мирных людей в Харькове и области. Недавно войска агрессора обстреляли Изюм кассетными снарядами и обвинили в этом Украину.
Также россияне атаковали Харьковскую область 8 мая. В городе Богодухов вечером раздались взрывы сразу после того, как была объявлена воздушная тревога. От рук агрессора страдают и ветераны Второй мировой войны. В Золочеве русские военные цинично обстреляли дом Ивана Лысуна, который в 97 лет остался без жилья.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что россияне совершают хаотические обстрелы. Также он сообщил, что у Изюма оккупанты имеют значительные потери, но продолжают испытывать украинскую оборону на прочность.
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