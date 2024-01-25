"Такого не было даже в Бахмуте": Барабаш сказал, что враг любой ценой хочет взять Авдеевку

Российские военные могут готовиться к новой битве за Авдеевку. Оккупанты там сосредоточили десятки тысяч резервистов и новую технику, а также увеличили удары КАБами.

Ситуация очень сложная. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, отметив, что противник пытается штурмовать по всей линии обороны вокруг города.

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"Очень много обстрелов. Даже не 40, а 50 – 60 авиабомбовых ударов в сутки по громаде. Вообще просто какой-то рекорд. Такого не было даже в Бахмуте. И ребята говорят, что по Мариуполю не было такого количества авиабомбовых ударов", – отметил председатель Авдеевской МВА.

Более 60 КАБов было сброшено оккупантами за 23 января, а с начала 2024 года – около 500 штук. К примеру, за 2023 год россияне в целом выпустили 146 управляемых авиационных бомб по Авдеевке. Такие действия свидетельствуют о готовности врага сполна реализовать поставленную задачу – захватить Авдеевку.

Как россияне готовятся к штурму

Для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 – 45 тысяч резервистов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". В районе Макеевки зафиксировано формирование танкового полка россиян с привлечением новейших танков Т-90 "Прорыв".

Враг будет давить. Перед ними стоит задача – до так называемых выборов любой ценой взять Авдеевку. Они не будут останавливаться, наоборот будут пытаться реализовать свой план,

– отметил Виталий Барабаш.

Несколько дней назад оккупанты активно применяли технику, сейчас преимущественно используют пехоту – так называемые "мясные штурмы".

Украинские военные все больше фиксируют работу российских спецслужб, подразделений глубинной разведки и батальонов специального назначения.

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