У них есть 2 военных решения, – Мусиенко объяснил замысел врага на фронте

Россияне, несмотря на попытки наступления на отдельных направлениях, не сумели значительно продвинуться, встретив сопротивление украинских защитников. Поэтому сейчас у них осталось немного вариантов дальнейших действий на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что оккупанты не имеют представления и понимания о военном разрешении этой войны.

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Какова цель россиян

Однако военный эксперт предположил, какие могут быть ожидания и дальнейшие действия противника.

У них есть 2 военных решения, которые сводятся к первоочередному моменту: остановить украинское контрнаступление любой ценой. Это единственная на сегодняшний день цель врага,

– подчеркнул он.

В то же время россияне намерены захватить новые территории и подать это как огромную помощь, которую нужно праздновать месяца три.

Тогда новогодний запой перетечет в эйфорию вплоть до президентских выборов в России (они предстоят в марте 2024 года – 24 Канал),

– отметил Мусиенко.

Какие планы у россиян относительно продолжения войны: смотрите видео

Второе решение очевидно: враг планирует встать на определенные линии фронта и максимально сопротивляться, чтобы украинские силы не продвинулись и не смогли отвоевать территории.

Это цель россиян, заметил Александр Мусиенко, и под нее они пытаются постоянно перегруппировываться, подбирать личный состав, ведь у них есть отдельные бригады, недовооруженные на 30 – 40%. А вот живую силу они имеют и подразделения ею укомплектованы на 100%.

Враг сейчас делает ставку на:

прежде всего – живую силу;

авиацию;

артиллерию;

бронетехнику.

Ситуация на фронте: важное

За последние сутки на Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытки восстановить утраченные позиции вблизи Клещеевки, но им это не удалось. ВСУ отбили 3 атаки врага на этом участке фронта. А к югу от Бахмута Силы обороны проводят наступательные операции и наносят существенные потери врагу.

Россияне также продолжают предпринимать попытки окружить Авдеевку, однако их усилия напрасны из-за прочной обороны украинских защитников.

Кроме того, захватчики провалили наступательные операции вблизи Авдеевки, Тоненького, Первомайского в Донецкой области.

В то же время враг продолжает нести потери. За прошедшие сутки было ликвидировано 870 российских бойцов. В целом же с начала полномасштабного вторжения количество потерь личного состава россиян достигло отметки более 300 тысяч.