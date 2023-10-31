У них есть 2 военных решения, – Мусиенко объяснил замысел врага на фронте
Россияне, несмотря на попытки наступления на отдельных направлениях, не сумели значительно продвинуться, встретив сопротивление украинских защитников. Поэтому сейчас у них осталось немного вариантов дальнейших действий на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что оккупанты не имеют представления и понимания о военном разрешении этой войны.
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Какова цель россиян
Однако военный эксперт предположил, какие могут быть ожидания и дальнейшие действия противника.
У них есть 2 военных решения, которые сводятся к первоочередному моменту: остановить украинское контрнаступление любой ценой. Это единственная на сегодняшний день цель врага,
– подчеркнул он.
В то же время россияне намерены захватить новые территории и подать это как огромную помощь, которую нужно праздновать месяца три.
Тогда новогодний запой перетечет в эйфорию вплоть до президентских выборов в России (они предстоят в марте 2024 года – 24 Канал),
– отметил Мусиенко.
Какие планы у россиян относительно продолжения войны: смотрите видео
Второе решение очевидно: враг планирует встать на определенные линии фронта и максимально сопротивляться, чтобы украинские силы не продвинулись и не смогли отвоевать территории.
Это цель россиян, заметил Александр Мусиенко, и под нее они пытаются постоянно перегруппировываться, подбирать личный состав, ведь у них есть отдельные бригады, недовооруженные на 30 – 40%. А вот живую силу они имеют и подразделения ею укомплектованы на 100%.
Враг сейчас делает ставку на:
- прежде всего – живую силу;
- авиацию;
- артиллерию;
- бронетехнику.
Ситуация на фронте: важное
- За последние сутки на Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытки восстановить утраченные позиции вблизи Клещеевки, но им это не удалось. ВСУ отбили 3 атаки врага на этом участке фронта. А к югу от Бахмута Силы обороны проводят наступательные операции и наносят существенные потери врагу.
- Россияне также продолжают предпринимать попытки окружить Авдеевку, однако их усилия напрасны из-за прочной обороны украинских защитников.
- Кроме того, захватчики провалили наступательные операции вблизи Авдеевки, Тоненького, Первомайского в Донецкой области.
- В то же время враг продолжает нести потери. За прошедшие сутки было ликвидировано 870 российских бойцов. В целом же с начала полномасштабного вторжения количество потерь личного состава россиян достигло отметки более 300 тысяч.