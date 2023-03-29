Мешает наша ПВО на фронте: для чего россияне используют управляемые авиабомбы

В последнее время Россия стала чаще наносить удары авиационными управляемыми бомбами по Украине, в том числе по фронтовым регионам. Недавно враг использовал такие бомбы для ударов по территории Сумской области.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что один из видов этих бомб россияне скопировали с американской JDAM-ER, которую нам передали партнеры.

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Надо подлетать к линии фронта

По его словам, существует 2 типа авиационных бомб: свободно падающие – это болванка с боевой частью и с устройством, которое разворачивает ее вертикально и она падает там, где ее сбросили, и планирующие.

Планирующие бомбы Россия уже долгое время имеет на вооружении. Это бомба с Х-образными крыльями – стабилизаторами, которые выводят ее примерно на 25 километров от точки сброса до места, которое она должна поразить,

– заметил он.

Как отметил Свитан, такие бомбы весят 1,5 тонн. Но для того, чтобы их сбрасывать, нужно подходить ближе к линии фронта или государственной границе и иметь возможность заходить на определенную высоту – 10 – 15 километров и скорость – под 1000 километров в час.

Он рассказал, что, когда россияне начали использовать эти бомбы в прошлом году, мы развернули системы ПВО и Воздушные Силы Украины начали сбивать самолеты, которые были носителями этих бомб.

"Такого же типа бомбы они недавно пытались сбрасывать на Авдеевку и Бахмут. Но после того, как несколько недель назад над Енакиево был сбит Су-34, который был носителем именно таких бомб, их перестали их использовать", - пояснил он.

Роман Свитан рассказал, зачем враг использует управляемые бомбы: смотрите видео

Вышли на серийное производство

Летчик-инструктор отметил, что недавно россияне стали использовать еще один тип бомб. Обычную свободно падающую бомбу, например, ФАБ-500, они "одевают" в крылья и прикрепляют к ней стабилизатор, который ею управляет.

Такая бомба может двигаться на расстояние 40 километров. У ВСУ есть подобные обвесы – JDAM-ER, которые могут двигаться на 70 километров. Эти бомбы нам передали США, а россияне их скопировали, хотя и не очень быстро. А сейчас они вышли на серийное производство,

– заметил он.

Военный эксперт объяснил, что враг использует эти бомбы там, где у нас не полностью закрывает небо система ПВО, в частности, в Сумской области.

"Оккупанты использовали эти бомбы для того, чтобы заставить нас снять системы ПВО с линии фронта и перетащить туда. Но все их попытки прекратятся, когда мы получим истребители F-16 или Mirage или системы Patriot", - уверен Роман Свитан.

Вражеская атака авиабомбами в Сумской области