Россияне учатся воевать у нас и используют нашу прошлогоднюю тактику, – офицер ВСУ

Российские оккупанты пытаются использовать тактику, которой пользовались Вооруженные Силы Украины еще в 2022 году. В частности, враг смешивает разные виды техники во время боя.

Об этом 24 Каналу сообщил офицер 54 ОМБр имени Ивана Мазепы Александр Афанасьев. По его словам, россияне учатся воевать у украинских военных.

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"Россияне учатся воевать у нас. Они пытаются использовать все то, что мы еще в прошлом году. Оккупанты миксуют технику – к боевым машинам пехоты добавляют несколько танков", – сказал Афанасьев.

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Офицер подчеркнул, что украинские защитники всегда адекватно реагируют.

"Их заранее замечают наши пилоты и уничтожают. К примеру, мой командир уничтожил танк Т-90М "Прорыв", который просто утопили в воронке и ликвидировали дроном с помощью аккумулятивного снаряда", – поделился Афанасьев.

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На Донбасс отправили свежие подразделения врага – танковые подразделения, небольшие бронегруппы. Россияне используют все виды оружия: управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию, "Грады".

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