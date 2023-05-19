Про це 24 Каналу повідомив офіцер 54 ОМБр імені Івана Мазепи Олександр Афанасьєв. За його словами, росіяни вчаться воювати в українських військових.

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"Росіяни вчаться воювати в нас. Вони намагаються використовувати все те, що ми ще торік. Окупанти міксують техніку — до бойових машин піхоти додають кілька танків", – сказав Афанасьєв.

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Офіцер наголосив, що українські захисники завжди адекватно реагують.

"Їх завчасно помічають наші пілоти і знищують. Наприклад, мій командир знищив танк Т-90М "Прорив", який просто втопили у воронці й ліквідували дроном за допомогою акумулятивного снаряда", – поділився Афанасьєв.

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На Донбас відправили свіжі підрозділи ворога – танкові підрозділи, невеликі бронегрупи. Росіяни використовують всі види зброї: керовані авіабомби, ствольну артилерію, "Гради".

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