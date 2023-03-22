"На них даже "Джавелины" тратить не надо": россияне достают из составов 70-летние танки

Россияне начинают расконсервировать танки 70-летней давности Т-54 и Т-55. Эта техника имеет столь плохую броню, что не выдерживает даже мин или ручных гранатометов.

Об этом 24 Каналe рассказал майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что использование таких устаревших танков свидетельствует о больших проблемах с техническим обеспечением российской армии.

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"Это оружие, но на него не стоит даже тратить "Джавелины", это оружие можно из РПГ-7 уничтожить", – прокомментировал Гетьман.

Он рассказал, что эти танки также называют "лысыми танками", потому что там отсутствует навесная броня, которая делает его удобным, говорится о приборах ночного видения, тепловизорах и т.д. Несмотря на это, этот танк остается оружием, которое ездит и стреляет и его все равно нужно уничтожать.

Это трактор с пушкой, но он ездит и может причинить вред. И хотя бы раз, но может успеть стрельнуть,

– заметил военный.

ПВК России не выдерживает

Гетман сообщил, что танки Т-54 и Т-55 можно уничтожить даже минами, которые ставят ВСУ или сбрасывают с воздуха. Они не выдерживают также ручные гранатометы, поэтому их проще уничтожать, чем другие российские танки.

Военный эксперт убежден, если россияне начинают применять "такой хлам" из своих складов, то у них действительно начались большие проблемы и дефицит тяжелой техники.

Российская промышленность может производить 20 – 25 танков в месяц, максимум. За год они могут произвести около 450 танков и 450 других бронированных машин, а это не столь большие числа, сообщил Гетьман. Эта мощность военно-промышленного комплекса агрессора не сможет обеспечить все потребности.

Говорят, что собирают из пяти или даже семи этих старых танков один. Как-то склепали, едет и слава Богу. Я думаю, что мы скоро увидим и Т-34, а потом конец,

– иронически подчеркнул военный.

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