Тайна раскрыта, – Жданов назвал методы времен Второй мировой, которые применяют оккупанты

Российские оккупанты используют в обороне проводную телефонную связь и вестовые. Такие методы активно использовались во время Второй мировой войны.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, такие методы сейчас действенны для захватчиков.

Смотрите также "Обожженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

"Классика Второй мировой войны"

Жданов отметил, что есть отдельные случаи побегов россиян с позиций, однако в целом они отходят достаточно организованно. Они используют методы, которые были распространены во время Второй мировой войны.

"Тайна раскрыта. Они используют в обороне продную телефонную связь и вестовых. Это классика Второй мировой войны. Сегодня это система управления войсками в российской армии. Пока что у них действует этот прием", – сказал военный эксперт.

Вестовой – это солдат, назначаемый для выполнения служебных поручений командиров штаба. Служащие для оповещения были распространены в русской армии до 1917 года.

Жданов о методах, которые используют россияне: смотрите видео

Последние новости российской армии