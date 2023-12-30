Враг пытается модернизировать свое вооружение: каковы бои на Бахмутском направлении

За последнюю неделю ситуация на Бахмутском направлении не изменилась. Несмотря на постоянные штурмовые действия врага, украинским Силам обороны удалось стабилизировать самые сложные отрезки фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОМБ Юрий Федоренко. Российские оккупанты на данный момент тактических успехов не имеют.

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"Продолжается объединенная системная работа всех бригад, держащих здесь оборону", – отметил Федоренко.

Борьба на фронте

Россияне пытаются насыщать свои подразделения дронами и сейчас именно эта техника является приоритетом. Враг пытается модифицировать их и по тактическому принципу использовать так, как это делали украинские Силы обороны год назад.

"Достаточно высокое влияние FPV-дронов противника как дневного, так и ночного применения. На текущий момент россияне, к сожалению, преобладают по количеству технических средств, но Силами обороны принимаются меры по работе радиоэлектронной разведки и борьбы. Они снижают эффективность вражеских дронов", – объяснил военный.

Также украинские бойцы работают по вражеским экипажам. За прошедшую неделю подразделению удалось травмировать два расчета противника, осуществлявших пилотирование FPV-дронов, и уничтожить разные типы техники.

"Таким образом они для нас являются одними из самых приоритетных целей на текущий момент, как и мы для них. Потому что за нами противник, объективно, тоже охотится. Борьба продолжается на всех уровнях. Но здесь стоит заметить, что очень важно технологически не стоять на месте, а постоянно совершенствоваться", – отметил Федоренко.

Россияне имеют значительный ресурс в вооружении и своем ВПК. Соответственно, они могут перебирать себе лучшие инициативы, которые применяют Силы обороны. Также противник модернизируется и на поле боя.

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