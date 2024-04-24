Довольно опасное средство: какие характеристики будет иметь модернизированный россиянами "Шахед"
Россияне продолжают атаковать "Шахедами" территорию Украины, нанося ущерб инфраструктурным и гражданским объектам. Однако враг пытается модернизировать эти дроны-камикадзе, и в этом ему помогает Китай.
Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что "Шахеды" разрабатывались именно китайскими компаниями. Так же как в составе этих БПЛА есть комплектующие из Китая.
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Уменьшится дальность полета
Позже Китай запустил производство "Шахедов" в Иране в режиме "копипаста", чтобы не попадать под санкции из-за продажи техники. Также крупноузловая сборка дронов происходила в Иране.
Затем этот китайский дрон в виде "Шахеда" попал в Россию, где его называют "Геранью". Сейчас китайцы, которые его разрабатывали, проводят модернизацию этого БПЛА,
– подчеркнул военный эксперт.
Сейчас из "Шахеда" пытаются сделать боеприпас, которым можно управлять в реальном времени, а также будет увеличена его боевая часть. При этом его корпус не будет изменен, а это возможно осуществить только благодаря топливу.
После модернизации он будет идти на расстояние не до 1000 километров, а на дальность прямой связи 150 – 200 километров с ретрансляторами. Таким "Шахедом" должен управлять оператор. Россияне пытаются внедрить в него несколько блоков связи с помощью китайских специалистов.Обратите внимание! Модернизированный "Шахед" станет неким видом "Ланцета" с боевой частью примерно 100 килограммов. Напомним, что "Шахед" летит по координатам, а "Ланцетом" управляет оператор. Механизм управления обновленным "Шахедом" будет аналогичен тому, который есть у "Ланцета".
"Модернизированный "Шахед" однозначно создаст трудности для Украины. Это будет довольно опасное средство, и уже сейчас нужно готовиться противодействовать ему. Есть несколько способов его поражения, в частности с помощью огневого контакта, РЭБ", – отметил Роман Свитан.
Россияне постоянно модернизируют "Шахеды"
- Враг оснастил "Шахеды" видеокамерой и модемом. Это выяснилось, когда украинские защитники сбили очередной дрон. Такая модернизация свидетельствует о том, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" блоки навигации DGPS. Это позволит предположительно увеличить точность попадания БПЛА.
- Ранее украинские силы сбили российский "Шахед", который был оснащен реактивным двигателем, произведенным в Китае. Известно, что этот дрон долетел до середины нашей страны и шел со скоростью более 500 километров в час. В то же время в Воздушных силах не подтвердили эту информацию.
- Также россияне вместе со специалистами из Китая работают над трансформацией Shahed-136 из самолето-снаряда на барражирующий боеприпас типа "Ланцет". Как отмечает издание Defense Express, оба средства являются дронами-камикадзе, однако они имеют существенное отличие. "Шахед" запускается для поражения стационарных целей, без возможности доразведки и донаведения на цель. Что касается барражирующего боеприпаса, то он поражает прежде всего подвижные цели, которые может обнаружить самостоятельно или быть донаведенным на них.