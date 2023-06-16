Ракетный комплекс "Бал": Катков сказал, как сможет противодействовать Украина

Россияне наращивают численность противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в пограничной Брянской области. Это вооружение является аналогом украинского "Нептуна", который отправил крейсер "Москва" на дно.

Угроза применения врагом ракетных комплексов "Бал" всегда высока. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что угрожает Украине

Олег Катков объяснил, что для "Бал" оккупанты используют еще советские ракеты Х-35. Ища характеристики указанных ракет, следует быть особенно внимательными, поскольку информация о них есть только в российской Википедии.

Следовательно, россияне утверждают, что дальность поражения такой ракеты достигает 500 километров. Важно понимать, что ракеты Х-35У могут поражать цель на расстоянии до 300 км.

Не все ракеты, которые есть у рашистов – это Х-35У, некоторые будут и Х-35, в которых дальность до 150 километров,

– добавил он.

Впрочем, это не отменяет тот факт, что такое вооружение оккупанты активно используют для террора Украины.

Больше о ракетном комплексе "Бал" Береговой ракетный комплекс "Бал" был принят россиянами на вооружение в 2008 году. Одна его пусковая установка может нести до 8 ракет. Пока известно, что у Минобороны России на вооружении есть таких 40 комплексов, впрочем, сверхзвуковых ракет Х-35 и Х-35У у оккупантов крайне мало. Однако в то же время у страны-агрессора есть производственные мощности для налаживания производства такого вида вооружения.

К каким преступлениям прибегают оккупанты

Этими ракетами россияне ударили по Очакову Николаевской области.

"Россияне декларируют то, что ракета Х-35У применима для поражения стационарных наземных объектов, в то же время они ее использовали для того, чтобы бить по жилым домам", – подчеркнул Катков.

По его словам, следует понимать, что ракеты Х-35 и Х-35У являются малоразмерными целями, которые летают на высоте 50 – 100 метров и используют маловысотный прорыв ПВО. Их можно удачно ликвидировать средствами противодействия, как это делается и с другими видами вражеского вооружения.

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