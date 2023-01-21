Потенциальные 3 направления новой атаки России: полковник ВСУ оценил угрозу

Оккупанты выполняют наступательные действия в районе Орехова в Запорожской области, а также к востоку от города в районе Малиновки и к западу неподалеку от Степного. Однако россиянам не удастся осуществить широкомасштабное наступление на Запорожском направлении.

Так, общее количество оккупационных войск на Запорожском направлении недостаточное для воплощения такого плана врага. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Где оккупанты пытаются перейти в наступление

Поэтому российские захватчики выполняют задачи армейской разведки, а именно осуществляют разведку боем. Кроме того, оккупанты пытаются занять серую зону и обстреливают наши базы в районе Орехова и Гуляйполя. В этих населенных пунктах расположены две мощные базы украинских защитников.

Сейчас россияне обстреливают и Орехов, и Гуляйполе. На этих базах находятся наши войска, которые готовятся выдвинуться из-под Орехова через Токмак на Мелитополь и из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его мнению, эти два направления наиболее вероятны для потенциального контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому российские оккупанты обстреливают эти населенные пункты и определенными действиями пытаются сдержать наших бойцов. Впрочем, общее количество войск является абсолютно недостаточным для движения из этих точек.

Свитан сказал, где оккупанты пытаются перейти в наступление: смотрите видео

"Несмотря на это, есть продвижение россиян в районе серых зон к первым рядам наших укреплений – первой линии обороны", – сообщил военный эксперт.

Ситуация на других направлениях: коротко