У россиян новые проблемы: военный обозреватель объяснил цель и возможности комплекса "Бал"

Россия может иметь проблемы со снабжением ОТРК "Искандер". Об этом свидетельствует вероятное применение ракетных комплексов "Бал", которые страна-агрессор перебазировала в Брянскую область.

Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что ракеты Х-35, применяемые в "Балах", производят непосредственно в России.

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"Если россияне применят комплексы "Бал" против Украины, это подтвердит тот факт, что у них серьезные проблемы с поставкой "Искандеров"", – подчеркнул Коваленко.

Поскольку производство Х-35 налажено на территории России, оккупанты могут производить более 100 ракет в год.

В чем особенность Х-35

Одна пусковая установка "Бала" способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может иметь 32 снаряда. Сейчас в России около 40 комплексов.

Россия уже не в первый раз использует береговые ракетные комплексы для ударов по Украине. В частности, БРК "Бастион" для атаки Одессе в 2022 году. Другими являются именно ракеты Х-35/Х-35У.

"Отличие этих ракет состоит в том, что они имеют сверхнизкую высоту полета", – отметил Коваленко.



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