У россиян новые проблемы: военный обозреватель объяснил цель и возможности комплекса "Бал"
Россия может иметь проблемы со снабжением ОТРК "Искандер". Об этом свидетельствует вероятное применение ракетных комплексов "Бал", которые страна-агрессор перебазировала в Брянскую область.
Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что ракеты Х-35, применяемые в "Балах", производят непосредственно в России.
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"Если россияне применят комплексы "Бал" против Украины, это подтвердит тот факт, что у них серьезные проблемы с поставкой "Искандеров"", – подчеркнул Коваленко.
Поскольку производство Х-35 налажено на территории России, оккупанты могут производить более 100 ракет в год.Обратите внимание! Одна пусковая установка "Бала" способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может иметь 32 снаряда. Сейчас в России около 40 комплексов.
В чем особенность Х-35
Россия уже не в первый раз использует береговые ракетные комплексы для ударов по Украине. В частности, БРК "Бастион" для атаки Одессе в 2022 году. Другими являются именно ракеты Х-35/Х-35У.
"Отличие этих ракет состоит в том, что они имеют сверхнизкую высоту полета", – отметил Коваленко.
Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 Канала
Что известно о ракетных комплексах "Бал": коротко
- 12 июня Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что Россия перебрасывает в Брянскую область дивизион корабельных ракетных комплексов.
- "Бал" может использовать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-35/35У, которые модернизировали в 2021 году. В настоящее время считается, что их дальность выросла вдвое – с 260 до 500 километров. Если это действительно так – Киев тоже в опасности.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты Х-35У меньше крылатых, поэтому их труднее обнаружить.