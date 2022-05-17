Россияне могут рваться в Славянск, потому что в Донецкой области катастрофа с водой, – Арестович
Источник:"Фейгин live"
Донбасс остается мишенью российской армии. Оккупанты хотят взять под контроль все местные территории.
Арестович рассказал, почему россияне пытаются взять Славянск
По актуальным данным, враг планирует возобновить наступление на Славянском направлении – пока они восполняют свои потери, чтобы нанести повторный удар. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал одну из возможных причин необходимости захвата Славянска.
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Все из-за воды, которой в так называемой "ДНР" осталось всего на три недели. По его мнению, именно поэтому оккупанты прорываются в Славянск.
Так, 16 мая "ответственный" за водоканал в так называемой "ДНР" сообщил, что воды осталось всего на три недели.
А истоки этого водоканала находятся рядом со Славянском. И они могут туда рваться, в том числе и по этой причине. Потому что там катастрофа,
– поделился Арестович.
Он добавил, что система водоснабжения там очень хитрая, поскольку начинается под Славянском, идет через территорию Донетчины, контролируемую российской армией, и дальше до Мариуполя. А так как с началом боевых действий система была разрушена, воду теперь подают по "мерцающему графику".
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Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Утром 16 мая российские оккупанты разбомбили школу в Дружковке. Здание получило существенные повреждения, однако, к счастью, пострадавших нет.
- Враг продолжает бить по Донетчине авиабомбами, ракетами и реактивными системами. Всего за предыдущие сутки, 15 мая, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледарь, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.
- Полиции известно о 6 погибших и 12 раненых. Кроме того, обстрелы нанесли разрушения 36 гражданским объектам.
- В украинском Генштабе говорят, что россияне обстреливают Донетчину из всего имеющегося оружия и авиации, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения подразделений наших войск.
- К сожалению, вчера, 16 мая, от действий оккупанта погибли 9 мирных жителей Донбасса.
- Вместе с тем в разведке Великобритании говорят, что наступление России на Донетчине потеряло темп и отстало от запланированного графика. По их данным, врагу не удалось добиться там существенных территориальных успехов, а вот его войско сильно истощилось.
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