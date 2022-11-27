Когда россияне могут выйти из Запорожской АЭС: политолог предположил, что подтолкнет Путина
В последнее время появляются признаки того, что российские оккупанты могут уйти из Запорожской АЭС. Толчком для этого может стать введение Западом санкции против госкорпорации страны-агрессора "Росатома". Таким образом, россияне будут пытаться их избежать.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его мнению, россияне будут серьезно рассматривать возможность ухода из ЗАЭС. Однако пока это пока слухи.
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Заблокировать "Росатом" будет непросто
По мнению политолога, "Росатом" – сложная структура, которая имеет собственные проекты в Европе, особенно в Венгрии и других странах.
Это конгломерат компаний, внедрившихся в европейскую структуру. Заблокировать их будет непросто, но возможно. Все понимают, как это сделать,
– заметил он.
Оккупанты укрепляют оборону в Запорожской области
По его мнению, такие санкции должны быть введены. Однако сейчас он не видит серьезных моментов, свидетельствующих о том, что россияне собираются уходить из ЗАЭС.
"Более того, они укрепляют линию обороны в Запорожской области. Как будет развиваться ситуация дальше – пока не известно. Однако было бы правильным решением для россиян – уйти из Запорожской АЭС", – отметил политолог.
Когда оккупанты могут уйти из ЗАЭС: смотрите видео
События вокруг Запорожской АЭС: важно
- 19 и 20 ноября на территории Запорожской атомной электростанции было слышно более 10 взрывов. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили в штаб-квартиру Агентства, что, вроде бы, возобновился обстрел как вблизи, так и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции. Команда МАГАТЭ также увидела некоторые взрывы из своих окон.
- 23 ноября, когда по всей стране выключилось электричество, и ЗАЭС осталась без питания, осуществляемого по линии "Днепровская-750кВ" с правого берега Днепра. Сработали автоматические дизель-генераторы, которые начали подавать электричество на станцию. 24 ноября удалось возобновить энергоснабжение: ЗАЭС начала получать энергию от украинской линии.
- В Кремле решили предупредить мир об угрозе атомной аварии на Запорожской атомной электростанции. Генеральный директор госкорпорации вражеского "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии, Россия информирует об этом мировое сообщество.