У меня теперь нет папы, дома, ничего нет, только собака, – жительница Херсона после обстрела
Источник:Суспильное
Ночью 23 декабря российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. В собственном частном доме погиб мужчина.
Жительница Херсона Анна рассказала о циничном обстреле россиян, который забрал жизнь ее отца. Девушка призналась, что теперь у нее ничего не осталось, только собака, скучающая по хозяину.
К теме Жестокие террористические обстрелы, – Зеленский отреагировал на удар по Херсону
Спасти удалось только собаку
Анна рассказала, что в результате ночных обстрелов 23 декабря погиб ее папа. Также оккупанты убили кошку и полностью разрушили дом. Спасателям удалось извлечь из-под завалов только собаку, которая теперь скучает по погибшему хозяину. Девушка с грустью добавила, что россияне, очевидно, считали ее отца неким "наемником НАТО", раз решили ударить "Искандером" по гражданским домам.
Херсонка также добавила, что около недели назад приезжала в родной город. Она уговаривала папу уехать, но тот не хотел никуда уезжать. По словам Анны, в феврале 2023 года здание уже оказывалось под российским обстрелом. Тогда дом получил минимальные повреждения – был обстрелян шифер и калитка.
Теперь все, папы нет, дома нет. Дом – это такое, я за него не цепляюсь. Для меня главное папа, которого больше нет, с которым я больше не поговорю, не обниму,
– поделилась Анна.
Россияне цинично обстреляли Херсон
- Ночью 23 декабря оккупанты нанесли массированный удар по Херсону. По предварительной информации, российские войска ударили по городу баллистическими ракетами, вероятно, "Искандер".
- Под циничными ударами врага оказались гражданская инфраструктура, жилые дома, а также территория больницы. В результате обстрела также была повреждена газовая сеть.
- После обстрела жители Центрального района Херсона оказались без газоснабжения. Как сообщил начальник ХГВА Роман Мрочко, специалисты начали ремонт и постараются устранить аварию. Впрочем, когда возобновят газоснабжение в Центральном районе города, неизвестно.
- В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 8 – получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.