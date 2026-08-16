Россияне нанесли удар по Украине с помощью дронов и ракет: сколько вражеских целей удалось уничтожить ПВО

В ночь на 16 августа Россия осуществила атаку на Украину с помощью ракет и ударных беспилотников. Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для ударов враг применил противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 106 ударных беспилотников.

Среди дронов были "Шахеды", в том числе реактивные, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории России и временно оккупированных территорий.

Основными направлениями удара стали Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина. В частности, под атакой оказались Киев, Кременчуг и Кривой Рог.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 88 целей. Среди них – три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 беспилотников разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях. Еще на трех местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается – российские БПЛА продолжают фиксироваться в воздушном пространстве.

Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули защитники неба.

Напомним, в ночь на 16 августа Россия нанесла по Кривому Рогу комбинированный удар ракетами и "Шахедами". Враг попал в два промышленных предприятия, вызвав пожары. К сожалению, 1 человек погиб, еще 13 пострадали, в том числе один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в столице прозвучала серия взрывов. Последствия зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах: загорелись пожары, в том числе на территории рынка, загорелись автомобили, повреждены нежилые здания. Известно о трех пострадавших. Спасатели и другие экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.